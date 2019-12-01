SSPC emite recomendaciones para prevenir la extorsión sexual digital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:40:30

Ciudad de México, 13 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad digital y evitar ser víctima de sextorsión o extorsión sexual digital.

La dependencia explicó que la sextorsión consiste en amenazar con difundir contenido íntimo o comprometedor —como mensajes, fotografías o videos— con el objetivo de presionar a la víctima para que cumpla determinadas exigencias. En muchos casos, los ciberdelincuentes solicitan dinero o buscan obtener material aún más comprometedor.

Para prevenir este tipo de delitos, la SSPC recomendó mantener comunicación abierta con niñas, niños y adolescentes sobre sus actividades en línea y fomentar el uso responsable de internet, además de explicar los riesgos que existen en las plataformas digitales.

También aconsejó implementar medidas de seguridad en redes sociales, como activar la autenticación en dos pasos, configurar adecuadamente la privacidad de las cuentas, utilizar contraseñas seguras, gestionar permisos de aplicaciones y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para acceder a cuentas importantes.

Antes de publicar contenido en internet, la dependencia sugiere desactivar la geolocalización, usar plataformas con cifrado de extremo a extremo, evitar el almacenamiento automático de archivos multimedia y recordar que cualquier publicación puede ser guardada o difundida por terceros.

En caso de ser víctima de sextorsión, la SSPC recomienda buscar apoyo con personas cercanas o autoridades, así como recopilar evidencias como capturas de pantalla, perfiles, correos electrónicos o datos bancarios que permitan identificar al responsable.

Asimismo, se aconseja bloquear y reportar a los agresores en las plataformas digitales y presentar una denuncia por ciberacoso, extorsión o violencia digital.

Para orientación adicional, la dependencia puso a disposición la Ciberguía en el portal oficial del gobierno de México.