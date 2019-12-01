Dos atacantes abatidos tras enfrentamiento con militares y policías en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 23:59:51

Apatzingán, Mich., a 12 de marzo de 2026.— Un operativo de vigilancia en una zona serrana de la región de Tierra Caliente terminó en un enfrentamiento armado luego de que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil fueran emboscados por presuntos integrantes de un grupo delictivo en la localidad de Puertecillo.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves, cuando las fuerzas de seguridad realizaban recorridos en una zona cerril del municipio. En determinado momento, civiles armados abrieron fuego contra los uniformados, lo que desató un intercambio de disparos en el lugar.

Las fuerzas federales y estatales repelieron la agresión, lo que derivó en la muerte de dos de los presuntos atacantes. El resto de los agresores logró escapar internándose entre la vegetación y las brechas que conectan con la zona serrana de la región.

Tras el enfrentamiento, las autoridades realizaron una inspección en el área y aseguraron dos fusiles de asalto calibre 7.62, además de nueve cargadores abastecidos, cartuchos útiles y diverso equipo táctico presuntamente utilizado por los agresores.

El sitio quedó bajo resguardo de personal militar y policial mientras agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán efectuaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

Los cuerpos de los dos hombres abatidos, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento, fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde permanecerán en espera de ser reconocidos y reclamados por sus familiares.