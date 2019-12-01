Caen dos personas en posesión de estupefacientes en Jacona, Michoacán 

Caen dos personas en posesión de estupefacientes en Jacona, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:16:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 13 de marzo 2026.- Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública de estado, en poder de varios gramos de un estupefaciente sintético., en el municipio de Jcona, Michoacán.

Se trata de José Alfredo B. B., de 35 años de edad y Deimi Vanessa S. G., de 34 años de edad, ambos vecinos de este municipio. 

Al respeto se informó que los oficiales realizaban un recorrido sobre el crucero Jacona-Los Reyes, ahí le marcaron el alto a la pareja que trataba de darse a la fuga para evitar la acción de la justicia. 

Los oficiales les realizaron una revisión de rutina y les encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios plásticos que contenían en su interior una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”. 

El hombre y la mujer, así como la droga que dio un peso de 15 gramos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a sujeto en posesión de siete kilos de enervante vegetal, en Jacona, Michoacán
Caen dos personas en posesión de estupefacientes en Jacona, Michoacán 
Dos atacantes abatidos tras enfrentamiento con militares y policías en Apatzingán, Michoacán 
Tras enfrentamiento armado en Cajeme, Sonora, despliegan operativo de seguridad que deja varios detenidos
Más información de la categoria
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente
Acuerdan Michoacán y Jalisco reforzar la seguridad en municipios limítrofes
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Comentarios