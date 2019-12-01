Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:30:39

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- El talento, la identidad y la tradición artesanal de Santa Clara del Cobre fueron reconocidos con el Premio Michoacán al Producto de Origen 2026, otorgado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al emblemático cobre martillado, en reconocimiento al valor y esfuerzo de quienes lo elaboran, protegen y promueven comercialmente.

La distinción fue recibida por Sinhué Hernández, presidente del Comité de Indicación Geográfica del Cobre Martillado, en nombre de las artesanas y artesanos que, con su creatividad, dedicación y trabajo, mantienen viva esta tradición, orgullo de Michoacán y parte fundamental de la identidad del municipio.

La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, expresó su reconocimiento y agradecimiento al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como a Cástor Estrada Robles, director de CASART; Claudio Méndez, secretario de Desarrollo Económico, y Roberto Monroy García, secretario de Turismo, por impulsar acciones que permiten proteger, promover y reconocer la riqueza artesanal de Michoacán.

Asimismo, destacó que su Gobierno Municipal continuará sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para respaldar a las y los artesanos, fortalecer sus actividades y generar mayores oportunidades para preservar y promover esta importante tradición.

Con este reconocimiento, Salvador Escalante reafirma el orgullo por sus raíces, su cultura y el trabajo de las manos artesanas que ponen en alto el nombre de Michoacán.

