Santa Clara del Cobre es nominada como Mejor Ruta Turística del país: Dayana Pérez Mendoza

Santa Clara del Cobre es nominada como Mejor Ruta Turística del país: Dayana Pérez Mendoza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:55:33
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Salvador Escalante, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó la nominación de Santa Clara del Cobre y del estado de Michoacán como Mejor Ruta Turística del país dentro del certamen Lo Mejor de México 2026, reconocimiento que resalta la riqueza cultural, artesanal y turística de este Pueblo Mágico.

La alcaldesa señaló que este logro refleja el orgullo de las tradiciones y el talento de las y los artesanos que dan identidad a la región, recordando que Gobernar con amor, justicia y libertad también implica impulsar el patrimonio cultural y turístico del municipio.

La nominación corresponde a la Ruta de las Artesanías, que integra a municipios de la Riviera del Lago de Pátzcuaro, consolidando una experiencia que conecta a visitantes con el trabajo artesanal, la gastronomía y la historia de la región.

En este sentido, Dayana Pérez Mendoza invitó a la ciudadanía a respaldar esta nominación participando en la votación del certamen, reiterando que su administración trabaja para escuchar, resolver y transformar, promoviendo oportunidades que fortalezcan la economía local.

Para votar, las y los interesados pueden ingresar a lomejormexico.com, seleccionar la categoría 5 “Mejor Ruta Turística de México” y apoyar a la Ruta de las Artesanías, iniciativa que busca seguir posicionando al municipio a nivel nacional.

Con esta participación, el gobierno municipal reafirma que Santa Clara del Cobre enamora, destacando su historia, su gente y el legado artesanal que distingue a Salvador Escalante.
 

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