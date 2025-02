"Sano" que candidatos al Poder Judicial dejen sus cargos: Morena Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2025.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena, aconsejó a los aspirantes a magistrados y jueces en la entidad que actualmente tengan cargos públicos, renunciar para que puedan hacer campaña libremente y sin contratiempos.

"Pues yo les diría los compañeros que si van a entrar ya a un proceso electoral, pues es sano que dejen los cargos y recorran el territorio, que toquen puertas, que se acerquen a la ciudadanía, que expresen los motivos que los llevaron a registrarse como candidatos, que busquen el apoyo y respaldo ciudadano, porque eso ayuda para que se de una participación importante el día primero de junio", apuntó en rueda de prensa el ex funcionario estatal.

Mora González, indicó que el partido guinda no intervendrá en el proceso jurídico y defendió la participación de funcionarios, ex funcionarios y parejas de políticos, desde la perspectiva del líder no hubo privilegios para ninguno y tienen el libre derecho de participación.

"Fué una convocatoria abierta en donde cualquier compañero o compañera pudo haberse registrado, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establezca la propia convocatoria y la normativa en relación a la designación de los magistrados y magistradas del tribunal", comentó el representante estatal de Morena.

El Instituto Electoral de Michoacán, determinó que no es obligatorio que los aspirantes renuncien a su cargo para participar en la elección.