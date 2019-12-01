Sandra Arreola reconoce respaldo de Claudia Sheinbaum a Michoacán y destaca avances en favor de las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 13:23:09

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, Sandra Arreola Ruiz, reconoció el respaldo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha brindado a la entidad mediante programas sociales, proyectos de infraestructura y estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias michoacanas.

La legisladora destacó la importancia de que Michoacán forme parte de las prioridades del Gobierno Federal, particularmente a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla acciones en materia de seguridad, educación, salud, bienestar e infraestructura.

Arreola Ruiz señaló que uno de los aspectos más relevantes de la política federal es la atención a las mujeres, mediante programas como la Pensión Mujeres Bienestar y acciones dirigidas a fortalecer su autonomía económica, el acceso a derechos y la prevención de la violencia de género.

En ese sentido, consideró fundamental que los esfuerzos federales encuentren acompañamiento en el ámbito estatal, mediante leyes, presupuestos y políticas públicas que permitan avanzar hacia una sociedad con mayores condiciones de igualdad.

La coordinadora parlamentaria recordó que la bancada del Partido Verde mantiene una agenda legislativa enfocada en la protección de los derechos de las mujeres, la niñez y los sectores vulnerables, así como en la seguridad, la salud y la defensa del medio ambiente.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para atender las necesidades de las comunidades, especialmente aquellas que enfrentan mayores condiciones de desigualdad y rezago social.

La diputada subrayó que la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública representa una oportunidad para incorporar sus necesidades y experiencias en la construcción de políticas públicas, así como para avanzar en el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.

Finalmente, Sandra Arreola reiteró la disposición del Grupo Parlamentario del PVEM para continuar impulsando iniciativas y construyendo acuerdos que contribuyan al desarrollo de Michoacán, con especial atención a la igualdad sustantiva, la protección ambiental y el bienestar de las familias.

La legisladora destacó que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de dar seguimiento a las acciones públicas y contribuir, desde sus atribuciones, a que los proyectos y programas se reflejen en mejores oportunidades para las y los michoacanos.