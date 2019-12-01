Sandra Arreola reconoce la importancia de fortalecer la estrategia de seguridad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruíz, destacó la necesidad de reforzar y actualizar la estrategia de seguridad en Michoacán, ante los recientes hechos registrados en diversas regiones de la entidad.
Arreola afirmó que la seguridad debe ser un tema prioritario y de atención permanente para todos los niveles de gobierno.
“Las y los michoacanos merecen vivir en paz. La seguridad no se construye de un día para otro, pero sí exige decisiones firmes, coordinación constante y una visión clara de hacia dónde debemos avanzar”, expresó.
La legisladora subrayó que es fundamental mantener una coordinación operativa y estratégica con la Federación, al señalar que los esfuerzos aislados no han sido suficientes para contener la violencia en algunos municipios.
“Solo con trabajo conjunto, comunicación directa y objetivos comunes podremos lograr avances reales”, puntualizó.
Asimismo, consideró indispensable fortalecer las acciones de prevención del delito, así como apoyar a los municipios con herramientas, capacitación y programas que contribuyan a mejorar la seguridad local.
“Desde el Partido Verde seguiremos atentos, vigilantes y participando en lo necesario para que la seguridad avance en beneficio de todas y todos". Es una tarea que no admite pausas”, concluyó