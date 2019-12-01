Sandra Arreola reconoce la importancia de fortalecer la estrategia de seguridad en Michoacán

Sandra Arreola reconoce la importancia de fortalecer la estrategia de seguridad en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 16:41:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruíz, destacó la necesidad de reforzar y actualizar la estrategia de seguridad en Michoacán, ante los recientes hechos registrados en diversas regiones de la entidad.

Arreola afirmó que la seguridad debe ser un tema prioritario y de atención permanente para todos los niveles de gobierno.
“Las y los michoacanos merecen vivir en paz. La seguridad no se construye de un día para otro, pero sí exige decisiones firmes, coordinación constante y una visión clara de hacia dónde debemos avanzar”, expresó.

La legisladora subrayó que es fundamental mantener una coordinación operativa y estratégica con la Federación, al señalar que los esfuerzos aislados no han sido suficientes para contener la violencia en algunos municipios.
“Solo con trabajo conjunto, comunicación directa y objetivos comunes podremos lograr avances reales”, puntualizó.

Asimismo, consideró indispensable fortalecer las acciones de prevención del delito, así como apoyar a los municipios con herramientas, capacitación y programas que contribuyan a mejorar la seguridad local.

“Desde el Partido Verde seguiremos atentos, vigilantes y participando en lo necesario para que la seguridad avance en beneficio de todas y todos". Es una tarea que no admite pausas”, concluyó

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida al exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango
Saquean tráiler que transportaba papel higiénico, tras volcarse en la carretera México-Querétaro
Cero tolerancia a “moches”; FGE ejerce acción penal contra agente del Ministerio Público por extorsión agravada
Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Entrega Carlos Torres Piña nombramientos a 15 agentes del Ministerio Público y 18 peritos en Michoacán
Michoacán bajo fuego: bloqueos simultáneos y enfrentamientos estremecen 16 municipios tras operativo contra “El Camaleón”
Se desploma avioneta en Purépero, Michoacán: Hay 5 heridos
Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho
Comentarios