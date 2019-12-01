Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- El Pleno del Congreso de Michoacán aprobó la reforma impulsada por la diputada Sandra María Arreola Ruiz para reconocer la figura de los animales comunitarios en la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo.

Arreola Ruiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, explicó que la reforma reconoce a los perros y gatos que viven habitualmente en espacios públicos o áreas comunes, carecen de una persona propietaria identificada y reciben alimento, supervisión y cuidados de integrantes de la comunidad.

“Todos aquí conocemos a un perro o un gato que vive en nuestra colonia, ese que no tiene una familia que se haga cargo de ellos, pero que, de alguna manera, ha encontrado en todos los vecinos una comunidad que los procura”, expresó la legisladora.

La diputada subrayó que el propósito de la reforma es proteger a los animales que ya viven en esas condiciones y facilitar que reciban los cuidados que necesitan. “Significa reconocer a aquellos que ya se encuentran en esa situación y generar mejores condiciones para protegerlos, procurando que puedan recibir atención, cuidados y, cuando sea posible, encontrar una familia mediante una adopción responsable”, precisó.

La reforma establece que los ayuntamientos promoverán, dentro de sus atribuciones y posibilidades presupuestarias, acciones de atención veterinaria, vacunación, esterilización, identificación y adopción responsable. Para ello, podrán coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente, los centros de atención animal y las asociaciones protectoras de animales.

Arreola Ruiz reconoció a quienes, de manera voluntaria, cuidan a perros y gatos en sus colonias y comunidades. Destacó que el alimento y el agua son parte de ese esfuerzo y que la participación de las autoridades municipales permitirá ampliar la atención que reciben estos animales.

“A veces pensamos que cambiar la vida de un animal requiere grandes acciones, pero también comienza con algo tan sencillo como detenernos, mirar sus necesidades y entender que no podemos ser indiferentes ante su sufrimiento. Porque ellos también sienten, también necesitan cuidados y también merecen vivir con dignidad”, concluyó.