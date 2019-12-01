Sancionan a Gerardo Fernández Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz

Sancionan a Gerardo Fernández Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:28:32
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Morelia, Michoacán, a 6 de julio 2026.– El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió este lunes que el senador Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política de género contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, al hacer comentarios que según los magistrados buscaban deslegitimar su carrera política por el hecho de ser mujer.

La sanción más relevante: la inscripción del senador en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres, por un periodo de seis meses. También quedará registrado en el listado estatal de Michoacán.

En sesión virtual, los magistrados concluyeron que Noroña vinculó el deseo de Quiroz de aspirar a un cargo de elección popular con una situación de índole personal, lo que constituye un ataque directo a su derecho político-electoral.

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal encabezado  por la magistrada presidenta Amelie Giselle Navarro ,  aprobó los siguientes puntos:

1. Se declara la existencia de violencia política contra Quiroz en razón de género.
2. Se ordenan medidas de reparación integral a favor de la denunciante.
3. Se da vista a la Mesa Directiva del Senado para que actúe conforme a la resolución.
4. Se inscribe a Noroña por seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y en el estatal.
5. Se vincula al INE y al Instituto Electoral de Michoacán para que vigilen el cumplimiento de la sanción.

Dos de las magistradas Alma Rosa Bahena y la presidenta Navarro Lepe anunciaron votos concurrentes.

El fallo aún puede ser impugnado ante la sala regional de Toluca y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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