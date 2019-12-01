Salud y educación, prioridades en el presupuesto 2026: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:48:20

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- Tras señalar que el presupuesto estatal para el 2026 oscilará entre los 106 mil y 108 mil millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que salud y educación serán una prioridad.

Refirió que, tras sostener reuniones con el titular de la Secretaría de Finanzas, Luis Navarro García, se ha puesto especial atención para que el siguiente año se fortalezca la infraestructura y los servicios en materia educativa y de salud.

Explicó que, para el 2026 está previsto un aumento entre el 5 y 6 por ciento del presupuesto estatal, respecto al 2025, que fue de 101 mil millones.

Ramírez Bedolla puntualizó que en materia de salud, durante este año entró en función el acelerador lineal y el Pet Scan, equipo especializado que permite tratamientos especializados para pacientes con cáncer.

En educación, el gobernador señaló que se cumplirá con la Constitución de Michoacán, la cual establece que el 4.5 por ciento del presupuesto estatal se destinará para la Universidad Michoacana, cuyo monto será de alrededor de los 4 mil 800 millones de pesos.