Salen queretanos de Medio Oriente, llegarán el 11 de marzo: Eric Gudiño 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 18:31:23

Querétaro, Qro., 9 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que de manera paulatina comenzó la salida de queretanos que se encontraban en la zona de conflicto en Medio Oriente, luego de las gestiones realizadas por las autoridades para facilitar su evacuación, por lo que llegarán primero a Madrid, España; para luego volar directamente a Querétaro.

Explicó que inicialmente se tenía el registro de 78 queretanos en la región, aunque 12 de ellos decidieron salir por su cuenta ante la situación que se vive en la zona.

“Eran 78; comentar que 12 salieron por su cuenta; la verdad es que la problemática y la desesperación en la zona fueron complicadas y salieron por su cuenta por tierra y fueron a alguna parte del mundo; de hecho, ya están fuera de Dubái”, dijo.

Reconoció que actualmente 59 queretanos continúan en proceso de traslado, de los cuales 22 ya fueron evacuados de Dubái y se encuentran en Madrid, mientras que otros nueve viajan con destino a esa ciudad. Además, 28 personas más saldrán el próximo 10 de marzo de Dubái con destino a España.

Destacó que todos ellos volarán posteriormente desde Madrid hacia Querétaro, en un vuelo programado para el 11 de marzo.

“Estos 59 volarán de Madrid a Querétaro y estarán en el vuelo del 11 de marzo y estarán llegando aquí a Querétaro; la prioridad era salvaguardar la vida de las personas, independientemente de dónde estén".

Indicó que el gobierno del estado cubrirá los gastos de hospedaje de los queretanos durante su estancia en España, así como los costos necesarios para facilitar su regreso a la entidad.

Comentó que siete personas residentes en Dubái inicialmente tenían intención de regresar a México, pero finalmente decidieron permanecer en ese país.