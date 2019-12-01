Saldo blanco en Michoacán tras fiestas patrias: Segob

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 09:40:07

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre del 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que Michoacán tuvo saldo blanco en la noche del Grito de Independencia, únicamente se registraron lluvias prolongadas hasta por tres horas.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna de la entidad señaló que el grito y las verbenas populares se vivieron en 109 municipios de la entidad, pues solo se suspendió en cuatro demarcaciones del estado.

Señaló que no hubo eventualidades registradas la noche de este 15 de septiembre y los municipios de Uruapan, Peribán, Tocumbo y Zinapécuaro, no realizaron actividades pues habían suspendido previamente.

Zepeda Villaseñor destacó que las lluvias fueron intensas y prolongadas hasta por tres horas, principalmente en Morelia, pero, dijo, el Grito de Independencia y el concierto de Christian Nodal transcurrieron sin incidencias.