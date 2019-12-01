Trump elimina a Colombia de la lista de países que combaten al crimen organizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:09:28

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el crimen organizado.

Además, acusó a la nación sudamericana de haber “incumplido manifiestamente” en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado.

“El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”, indicó la nota de prensa.

Junto a Colombia, Estados Unidos designó por los mismos motivos de “incumplimiento” a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.

En el caso de Bogotá, el Departamento de Estado agrega que será considerado retirar la designación si el Gobierno de Petro “adopta medidas agresivas para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes se benefician de ella”.