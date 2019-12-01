Trump elimina a Colombia de la lista de países que combaten al crimen organizado

Trump elimina a Colombia de la lista de países que combaten al crimen organizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:09:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el crimen organizado.

Además, acusó a la nación sudamericana de haber “incumplido manifiestamente” en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado.

“El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”, indicó la nota de prensa.

 Junto a Colombia, Estados Unidos designó por los mismos motivos de “incumplimiento” a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.

En el caso de Bogotá, el Departamento de Estado agrega que será considerado retirar la designación si el Gobierno de Petro “adopta medidas agresivas para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes se benefician de ella”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Más información de la categoria
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Israel comienza operaciones terrestres en la capital de Gaza
Se convierte Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta en encabezar ceremonia del Grito de la Independencia
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Comentarios