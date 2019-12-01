Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:51:15

Santiago, Nuevo León, a 16 de septiembre 2025.- Una mujer identificada como Sofía “N”, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y violencia familiar, en agravio de su hijo de un año y 9 meses de edad, hechos ocurridos en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Asimismo, un juez de control le impuso una medida cautelar de prisión preventiva en un centro de reinserción social femenil estatal y fijó un plazo de dos meses para las investigaciones complementarias.

Según información de las autoridades, la víctima fue asesinada, presuntamente por su madre el pasado 11 de septiembre, tras ser ingresada a un centro médico de la comunidad de Los Rodríguez, aunque los hechos ocurrieron en El Barrial, perteneciente al municipio de Santiago.

De acuerdo con la autopsia, el bebé falleció a causa de severos golpes en diferentes partes de su cuerpo, aunque en primera instancia, la familia argumentó una descalcificación ósea.

Por lo anterior, la madre, de 23 años de edad, fue detenida el pasado 14 de septiembre, bajo sospecha de perpetrar el asesinato de su propio hijo.