Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:28:05

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- Con motivo de la celebración del 215 Aniversario de la Independencia de México, más de 280 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar y presenciar el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno capitalina (Secgob) a través de una tarjeta informativa.

Además, en su mensaje, la dependencia indicó que el evento se llevó a cabo de manera pacífica y concluyó con saldo blanco.

Elementos de seguridad y personal de protección civil implementaron operativos preventivos que garantizaron la seguridad y el bienestar de quienes acudieron a la Plaza de la Constitución, según señala la tarjeta informativa.

Por otra parte, se informó que se brindaron 17 atenciones médicas menores, todas sin necesidad de traslado hospitalario.