Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum

Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:28:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- Con motivo de la celebración del 215 Aniversario de la Independencia de México, más de 280 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar y presenciar el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno capitalina (Secgob) a través de una tarjeta informativa.

Además, en su mensaje, la dependencia indicó que el evento se llevó a cabo de manera pacífica y concluyó con saldo blanco.

Elementos de seguridad y personal de protección civil implementaron operativos preventivos que garantizaron la seguridad y el bienestar de quienes acudieron a la Plaza de la Constitución, según señala la tarjeta informativa.

Por otra parte, se informó que se brindaron 17 atenciones médicas menores, todas sin necesidad de traslado hospitalario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Más información de la categoria
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Israel comienza operaciones terrestres en la capital de Gaza
Se convierte Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta en encabezar ceremonia del Grito de la Independencia
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Comentarios