Ultiman a dos mujeres y una menor dentro de departamento en Nacajuca, Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 10:46:54

Nacajuca, Tabasco, a 16 de septiembre 2025.- Dos mujeres y una menor de edad fueron ultimadas dentro de un departamento ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco, informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el multihomicidio se registró en la Cerrada Tres de la Privada Valle Real, del Fraccionamiento Pomoca.

Según testigos, sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta, irrumpieron en la vivienda y dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas.

Por lo anterior, personal de seguridad municipal y estatal, así como de paramédicos se movilizó al sitio, en donde localizaron a las dos mujeres y la menor sin signos vitales.

Acto seguido, la unidad especializada en la escena del crimen comenzó con las diligencias de ley y ordenó el levantamiento de los cuerpos que fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).