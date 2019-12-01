EEUU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, presunto operador de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 11:47:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos, ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix y/o Jesús Alexandro Sánchez Félix, presunto alto mando de una organización criminal de Sinaloa.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el señalado, mejor conocido como “El Ruso”, lidera a "Los Rusos", el brazo armado de "La Mayiza", una facción del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, durante la última década, el Gobierno estadounidense lo ha relacionado con cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero, en los distritos Central y Sur de California.

La administración de la Unión Americana sostiene que "La Mayiza" gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.