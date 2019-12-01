Tequisquiapan, Querétaro, a 17 de noviembre de 2026.- Para atender rezagos históricos en materia de infraestructura básica, casi tres mil habitantes de comunidades originarias en Tequisquiapan se verán beneficiados con obras de urbanización que representan una inversión conjunta de un millón 981 mil 199 pesos, confirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo con los reportes técnicos presentados durante la gira, Gudiño Torres ambas acciones presentan avances significativos y se proyecta que queden concluidas durante la primera semana de diciembre.

“En el Tejocote, se realiza la rehabilitación integral con empedrado ahogado en la avenida principal. Esta acción impactará positivamente a 2 mil 830 residentes, mejorando la movilidad y facilitando el ingreso de servicios básicos y unidades de emergencia; en la comunidad de La Fuente se ejecuta la construcción de la calle Miguel Alemán, proyecto que incluye empedrado ahogado en mortero, guarniciones y banquetas para garantizar la seguridad peatonal de 150 habitantes.

Reiteró que la prioridad de la administración estatal es mantener cercanía con los pueblos indígenas para asegurar que el presupuesto se traduzca en beneficios tangibles. Por su parte, el edil Héctor Magaña destacó que la coordinación entre el estado y el municipio permite dar respuesta transparente a demandas largamente esperadas por las familias tequisquiapenses.

Reconoció que los trabajos, impulsados mediante el programa estatal Contigo por un Desarrollo con Identidad y Perspectiva de Derechos Humanos, fueron supervisados por el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, y el alcalde Héctor Magaña Rentería, quienes recorrieron las zonas intervenidas acompañados de los comités ciudadanos de contraloría social.