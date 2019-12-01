Sacramento y Morelia firman gran acuerdo por la educación binacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 15:19:18

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- Como parte del hermanamiento llevado a cabo por la administración del presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Universidad Estatal de California en Sacramento y universidades de la Red Juntos por Michoacán firmaron un gran acuerdo por la educación binacional.

Mediante un amplio encuentro en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), se signó la “Carta de Intención para la Colaboración Académica, Cultural y Alianza Institucional entre la Universidad Estatal de California en Sacramento e integrantes de la Red Juntos por Michoacán”.

En representación del alcalde Alfonso Martínez, la síndica municipal, Melissa Vásquez Pérez, recordó que el hermanamiento entre Sacramento y Morelia es resultado de un proceso institucional que se fue construyendo puntualmente por ambos ayuntamientos.

Así como destacó que el vínculo impulsado por el presidente Alfonso Martínez y el alcalde de Sacramento, Kevin McCarty, tiene como propósito construir puentes duraderos en los ejes de: educación, cultura, turismo y desarrollo económico.

La directora financiera de la Universidad Estatal de California en Sacramento, Rose Elena McAuliffe, junto con el presidente de la Red Juntos por Michoacán y rector de la Universidad Latina de América (UNLA), Jesús Vivanco Rodríguez, encabezaron la firma de la carta de intención.

En tanto que la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, agradeció la labor del Ayuntamiento de Morelia para concretar este intercambio, así como destacó la nutrida presencia de directivos de carrera, cuyas comunidades académicas pueden potenciar sus resultados y logros con este acuerdo.

Cabe mencionar que este documento permite desarrollar actividades académicas conjuntas en los rubros de: intercambio, movilidad de estudiantes, personal académico, investigación, docencia colaborativa, desarrollo cultural y formación profesional.