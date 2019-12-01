Sábado 18 y domingo 19 de abril el teleférico de Uruapan será gratis: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, 15 de abril de 2026.- Los días sábado 18 y domingo 19 de abril los viajes en el teleférico serán gratuitos para que todas y todos los uruapenses puedan vivir la experiencia de trasladarse a sus destinos haciendo uso de este nuevo medio de transporte aéreo, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.



En un recorrido con medios de comunicación por las estaciones 4 (Presidencia), 5 (Centro) y 6 (Parque Nacional), la arquitecta del proyecto afirmó que la dependencia a su cargo afina los últimos detalles para abrir las puertas del teleférico este fin de semana.

“El primer fin de semana va por nuestra cuenta, los viajes serán gratuitos para que todas y todos los uruapenses conozcan la seguridad, comodidad y agilidad con que opera el teleférico”, señaló.

Gladyz Butanda enfatizó que a partir del lunes 20 de abril las y los usuarios podrán trasladarse cubriendo una tarifa de 11 pesos por viaje, precio que se ajusta al costo general del transporte público en Michoacán.

La funcionaria estatal proyectó que, en su primer año de funcionamiento, el sistema atenderá una demanda de 40 mil viajes diarios, aunque cuenta con una capacidad para ofrecer servicio a más de 118 mil pasajeras y pasajeros.