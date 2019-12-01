Rubén Moreira critica a refinería de Dos Bocas tras incendio y la califica como costosa y poco viable

Ciudad de México, 11 de abril de 2026.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que el incendio registrado en la refinería de Dos Bocas, junto con otros incidentes, evidencia que el proyecto, pese a haber sido presentado como un símbolo de progreso, ha resultado costoso y poco viable.

El legislador señaló que la situación refleja un rezago del país en materia de transición energética, al considerar que se continúa apostando por modelos que, a su juicio, pertenecen al pasado.

Moreira alertó que el problema no se limita a un error técnico, sino que responde a una falta de visión. En ese sentido, afirmó que mientras otras naciones avanzan hacia el futuro energético, en México “seguimos resolviendo los costos del pasado”.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el diputado priista también criticó el proyecto y lo atribuyó al partido en el poder. “No es accidente. Es el sello de #Morena: obras caras, mal hechas y sin futuro. 24 mil millones de dólares ardiendo entre fallas, retrasos y decisiones ideológicas”, escribió.