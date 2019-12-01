Rompimiento con el estado se dio tras la búsqueda de disminución del presupuesto constitucional, asegura Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2026.- Yarabí Ávila González, Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), apuntó que hubo un rompimiento de relaciones con el gobierno del estado se dio luego de que, después de la reforma que marca un presupuesto pleno, se buscara la reducción del 4.5 al 4.3 por ciento del total del recurso anual estatal.

En conferencia de prensa, la Rectora señaló que rechazó la reducción del presupuesto de tal manera o se hiciera de nueva cuenta una reforma constitucional para que legalmente se definiera de nueva cuenta el monto que recibiría la Máxima Casa de Estudios.

Agregó que los convenios establecidos con estado y federación permiten tener holgura para cubrir los salarios de todo el año, mismos que ambas autoridades han cumplido a cabalidad.

Yarabí Ávila señaló que por parte del gobierno del estado ha habido una serie de embates para beneficiar a un aspirante a la Rectoría que, dijo, no cumple con los requisitos necesarios para ello.

En este sentido, acusó que prolongar la elección de un nuevo rector o rectora al próximo mes de octubre tiene como propósito no empalmar con el proceso electoral estatal, pues aseguró que la Universidad Michoacana representa un botín electoral por el gran número de estudiantes y trabajadores que alberga.