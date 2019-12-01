Rompen récord el Jalo Futbolero y Festival Michoacán, más de 171 mil asistentes y 84 mdp en derrama

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 12:34:28

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- El Jalo Futbolero y el Festival Michoacán de Origen alcanzaron una asistencia histórica de más de 171 mil personas y una derrama económica superior a los 84 millones de pesos para la capital michoacana, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras rendir un informe sobre las actividades que se realizaron del 11 de junio al 19 de julio.

Resaltó que el Jalo Futbolero se convirtió en el epicentro de la afición deportiva en el estado, registrando la visita de más de 81 mil personas, donde la pasión deportiva posicionó a Michoacán como un referente de convivencia familiar.

Ramírez Bedolla señaló que durante los 39 días, las familias michoacanas disfrutaron de la transmisión de 64 partidos en pantalla gigante con el acceso totalmente gratuito a todos los encuentros de la Selección Mexicana, lo que garantizó un ambiente de fiesta, seguridad y sano esparcimiento.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor informó que el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) albergó del 11 al 28 de junio una edición más del Festival Michoacán de Origen, consolidándose como uno de los escaparates culturales y económicos más importantes.

Señaló que el partido México - Inglaterra fue el más concurrido con más de 19 mil asistentes, por lo que se colocaron dos pantallas para que la población pudiera apreciar dicho evento.

Detalló que de derrama económica se generaron más de 80 millones de pesos, impulsando directamente al comercio y turismo local. Se realizaron 5 conciertos masivos en el Palacio del Arte, reuniendo a más de 90 mil asistentes.

Mientras que la zona gastronómica contó con la participación de 36 Cocineras Tradicionales, quienes registraron ventas por más de 4 millones de pesos, salvaguardando y promoviendo el patrimonio culinario del estado.