Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:20:23

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- El médico militar y ortopedista Román Acosta asumió la coordinación de Movimiento Escucha en Morelia, una iniciativa que busca recorrer colonias y comunidades de la capital michoacana para conocer de primera mano las necesidades de la población y construir una agenda de propuestas ciudadanas.

En esta tarea trabajará de manera coordinada con Karen González, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Morelia, y Karla González, delegada distrital de la Fuerza Naranja, con quienes se fortalecerá la organización territorial y la presencia del partido en la capital michoacana.

Durante su presentación en la sede estatal de Movimiento Ciudadano, el delegado nacional en Michoacán, a nombre del dirigente estatal, Víctor Manríquez González, dio la bienvenida a Román Acosta y expresó la confianza y respaldo de la fuerza naranja para impulsar este proyecto de Movimiento Escucha.

Señaló que Michoacán enfrenta problemas de violencia, falta de oportunidades y migración, además de cuestionar los resultados de gobiernos que, dijo, no han cumplido sus compromisos con la ciudadanía. Ante este panorama, destacó la importancia de construir una alternativa política a partir del trabajo territorial y la participación de la gente.

Al asumir la coordinación de Movimiento Escucha, Román Acosta explicó que su responsabilidad será recorrer todos los rincones de Morelia para escuchar, documentar y conocer las principales demandas de sus habitantes, con el propósito de convertirlas en propuestas que puedan incorporarse a las agendas legislativas locales y federales, así como del Senado de la República.

Román Acosta es médico de formación militar, especialista en ortopedia, con 30 años de ejercicio profesional y 22 años de residencia en Morelia, donde también ha desarrollado actividades empresariales y encabezado más de seis empresas generadoras de empleo.

Explicó que su incorporación a este proyecto responde a su vocación de servicio, a una formación familiar basada en valores y a su interés por contribuir al desarrollo de la ciudad, al considerar que tanto la medicina como la política han sido dos de sus principales pasiones.

Por su parte, Víctor Manríquez manifestó que México, Michoacán y Morelia merecen una nueva alternativa, por lo que Movimiento Escucha coloca a las personas en el centro de sus decisiones y a sus causas como prioridad.

Destacó que el trabajo territorial permitirá escuchar el sentir de las y los morelianos y llevar sus propuestas a las distintas trincheras de representación.

Con esta coordinación de esfuerzos, Movimiento Ciudadano fortalece su trabajo en Morelia y apuesta por mantener un contacto directo con la ciudadanía, recoger sus preocupaciones y convertirlas en propuestas que contribuyan a construir una nueva agenda para la capital michoacana.