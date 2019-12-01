Rodrigo Unda abarrota la 5.ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 

Morelia, Michoacán; 04 de octubre de 2026.- La 5.ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm) vivió una de sus presentaciones editoriales más exitosas con la participación del escritor y creador de contenido Rodrigo Unda, quien reunió a decenas de lectoras y lectores que abarrotaron el Foro Marrakech para escuchar la presentación de su libro Cuando vi a la muerte prestar su sombrero.

La Fillm, creada por la administración que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre autores y lectores, donde las historias generan diálogo y comunidad.

Durante su presentación editorial, Rodrigo Unda compartió con el público el proceso detrás de Cuando vi a la muerte prestar su sombrero, una obra que aborda temas como la muerte, las pérdidas y el duelo desde una perspectiva íntima y profundamente humana, invitando a reflexionar sobre la manera en que las personas enfrentan la ausencia y transforman el dolor.

El interés del público quedó de manifiesto desde antes del inicio de la actividad, con un Foro Marrakech completamente lleno y decenas de seguidoras y seguidores que acudieron con sus ejemplares para acompañar al autor en este encuentro.

Al concluir la charla, Rodrigo Unda permaneció conviviendo con sus lectores durante aproximadamente dos horas, tiempo en el que firmó libros, se tomó fotografías y recibió diversos obsequios preparados especialmente por sus seguidores, quienes aprovecharon la oportunidad para expresar su admiración y agradecerle por compartir sus historias.

La respuesta del público confirmó una vez más el creciente interés de las juventudes por la literatura y el valor de generar espacios donde las y los autores puedan dialogar de manera cercana con sus lectores.

Este domingo, 04 de octubre, concluye la 5.ª Fillm, cuya ceremonia de clausura se realizará a las 20:00 horas en el Foro Marrakech.

Antes del cierre, habrá diversas actividades, entre las más esperadas se encuentra la lectura en voz alta del actor Arturo Beristain, quien, a las 17:00 horas, compartirá una selección poética de Jaime Sabines como parte del programa Territorio Lector, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Asimismo, a las 18:00 horas, la escritora Dara Cabushtak presentará su libro El inestable mundo de Alroy, mientras que a las 19:00 horas el escritor Alex Toledo compartirá con el público su obra El invierno entre nosotros, ambas actividades en el Foro Marrakech.