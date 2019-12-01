Rodada ciclista reúne a más de 500 personas en el segundo anillo periférico

Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.- Más de 500 personas participaron en una jornada familiar para conocer, en bicicleta, en patines, caminando o corriendo, el tramo del segundo anillo periférico de Morelia que conecta la comunidad de Tacícuaro, en la salida a Quiroga, con La Estancia, en la salida a Pátzcuaro, informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que estas actividades promueven el deporte, la convivencia y el sano esparcimiento, además de permitir a la ciudadanía conocer los avances en la construcción de esta infraestructura vial, que conectará distintos puntos de la zona metropolitana de Morelia.

Las y los asistentes recorrieron distancias de 5, 10 y 20 kilómetros desde el distribuidor vial Tacícuaro hacia la localidad de La Estancia, algunos de ellos acompañados de sus mascotas. La jornada contó con el préstamo de bicicletas por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

El primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia tiene una longitud de 21.4 kilómetros y cuenta con dos distribuidores viales en Tacícuaro y La Estancia, así como con cuatro pasos superiores vehiculares en La Maestranza, San Nicolás Obispo, Joyas de Buenavista y Joyas de la Huerta.

En la actividad estuvieron presentes el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres; la secretaria del Bienestar, Andrea Serna Hernández; el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez Romero; y el titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal.