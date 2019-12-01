Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 16:34:08

Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2026.- La primera Rodada Ciclista “CSPEMO 2026” se llevó a cabo con la participación de 327 personas, entre integrantes de asociaciones ciclistas, ciudadanía en general y personal de los once centros penitenciarios del estado. La acción permitió fomentar el deporte y la integración familiar.

El evento fue encabezado por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García. Se sumaron a la jornada familias que, en un ambiente de armonía, recorrieron 19 kilómetros, con punto de partida y meta en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.

El funcionario afirmó que la rodada representa el compromiso de la institución con la sociedad michoacana y muestra que el trabajo del Sistema Penitenciario va más allá de sus instalaciones. Destacó la importancia de promover actividades de participación ciudadana que contribuyan a la reinserción social.

En la rodada participaron las organizaciones ciclistas “Ponchaditos Bike”, “Perros Bravos Morelia”, “Sexi Clistas Morelia”, “Coronavirus Team” y “Explora Bike”. Además, se realizaron diversas dinámicas durante el evento.

La jornada contó con el apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), que proporcionó 70 bicicletas, y de la Unidad Interna de Protección Civil y de la Policía Procesal del Sistema Penitenciario.