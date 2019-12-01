Rinde su primer informe de gobierno el alcalde Pablo Varona en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 18:13:16

Huetamo, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Cobijado por más de 20 magistrados, magistradas, jueces y juezas, senadora, diputados federales y locales, y presidentes municipales de la región, expresidentes y más de 2500 personas reunidas en el recinto oficial, rindió su primer informe de resultados Pablo Varona Estrada, presidente municipal de Huetamo.

Un informe que refleja el trabajo realizado durante este primer año de gestión, dónde destaca la entrega de 8 casas completas y listas para ser habitadas a mujeres jefas de familia, 8 sueños cumplidos.

No quedan atrás las obras educativas, destacando la construcción de techumbres para diferentes escuelas de distintos niveles, así como el compromiso de que al término de esta administración, ninguna escuela carecerá de ellos.

Destaca de manera especial el acompañamiento de más de 20 jueces y juezas, magistrados y magistradas provenientes de diferentes distritos judiciales que quisieron estar presentes en este informe de gobierno del municipio de Huetamo y ser testigos de esta rendición de cuentas.

Si duda, un evento sin precedentes, pues además de la presencia de la representación del gobierno del Estado, en la figura del Secretario de Salud, Dr. Elías Ibarra, estuvo flanqueando al alcalde el Magistrado presidente del Supremo Tribunal del Justicia del Estado de Michoacán, el Mtro. Gerardo Contreras Villalobos