Rinde protesta Lucila Martínez como integrante del Consejo Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Morelia

Rinde protesta Lucila Martínez como integrante del Consejo Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 20:06:03
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Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Para fortalecer las acciones institucionales de protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la regidora Lucila Martínez Manríquez rindió protesta como integrante del Consejo Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, durante su Primera Sesión.

Al asumir esta responsabilidad, la regidora refrendó su compromiso de trabajar en favor de las infancias y adolescencias, impulsando entornos seguros, justos y con mayores oportunidades para su desarrollo integral.

Durante la sesión destacó la aprobación por unanimidad del Cabildo de Morelia para crear la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una instancia que dotará al Ayuntamiento de autonomía técnica para intervenir en la protección y restitución de derechos, especialmente en situaciones de riesgo dentro del entorno familiar.

Esta nueva Procuraduría se enmarca en las recientes reformas aprobadas por la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, que buscan fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como integrante de la Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Lucila Martínez Manríquez participa en el impulso y seguimiento de acciones dirigidas a prevenir vulneraciones y garantizar el respeto a los derechos de este sector.

Asimismo, desde la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, contribuye al trabajo municipal en materias fundamentales para la formación, el desarrollo y las oportunidades de las nuevas generaciones.

La regidora destacó que la protección de las infancias es una responsabilidad compartida que exige coordinación y acciones concretas, por lo que reiteró su disposición de trabajar desde el ámbito de sus atribuciones para fortalecer las políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes de Morelia.

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