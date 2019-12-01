Rinde protesta alcalde de Corregidora como presidente de la Red de Municipios con el Más Alto Índice de Desarrollo Humano en México (M20)

Corregidora, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- El alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, rindió protesta como presidente de la Red de Municipios con el Más Alto Índice de Desarrollo Humano en México (M20), conforme a la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual tiene como objetivo ser un mecanismo técnico, colaborativo y orientado al desarrollo humano, con un espíritu profundamente inclusivo y no partidista.

Detalló que su plan de trabajo comprende 3 ejes principales: acompañamiento técnico y estratégico a los municipios con menor índice de Desarrollo Humano, fomento del desarrollo económico y proyección internacional para facilitar el acceso a oportunidades para los municipios integrantes.

"Mi intención es buscar que siempre se privilegie el diálogo al interior del M20. Pongo mi tiempo, espacio y capacidad para generar acuerdos, y así, podamos transitar de la mejor manera, para que, al finalizar nuestros períodos en las alcaldías, y en mi caso al frente de la Red, tengamos un balance que nos deje a todas y a todos muy satisfechos".

Recordó que la instalación del M20 incluyó una firma simbólica y el anuncio oficial de los gobiernos locales que conformarán la Presidencia Colegiada del M20 para el periodo 2026-2027 y como vicepresidente 1 y 2 fueron elegidos el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez y el alcalde de Metepec, Fernando Gustavo Flores.

Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, invitó a los municipios integrantes a unir el liderazgo, la experiencia y la visión a futuro para contribuir en el desarrollo de México desde el ámbito local.

"Con la instalación del M20 creamos un nuevo espacio de cooperación técnica, diálogo y aprendizaje con principios sólidos y un objetivo común: acelerar el desarrollo humano y avanzar al desarrollo sostenible desde lo local; desde donde está la gente".

El objetivo de este espacio, dijo, es promover el intercambio de buenas prácticas, centradas en temas de desarrollo humano mediante las cuales los municipios y las alcaldías cuenten con atribuciones y sean temas centrales para la red; impulsar la cooperación técnica para la promoción y facilitación de proyectos conjuntos, así como la asistencia entre los municipios y alcaldías integrantes y con el resto del país que permitan acelerar la consecución del desarrollo sostenible; la atracción de inversión y cooperación internacional para la agenda común y/o para municipios y alcaldías en particular; y la medición e innovación en el desarrollo de métricas desagregadas para la toma de decisiones basada en evidencia.