Rinde protesta alcalde de Corregidora como presidente de la Red de Municipios con el Más Alto Índice de Desarrollo Humano en México (M20)

Rinde protesta alcalde de Corregidora como presidente de la Red de Municipios con el Más Alto Índice de Desarrollo Humano en México (M20)
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 16:22:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- El alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, rindió protesta como presidente de la Red de Municipios con el Más Alto Índice de Desarrollo Humano en México (M20), conforme a la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual tiene como objetivo ser un mecanismo técnico, colaborativo y orientado al desarrollo humano, con un espíritu profundamente inclusivo y no partidista.

Detalló que su plan de trabajo comprende 3 ejes principales: acompañamiento técnico y estratégico a los municipios con menor índice de Desarrollo Humano, fomento del desarrollo económico y proyección internacional para facilitar el acceso a oportunidades para los municipios integrantes.

"Mi intención es buscar que siempre se privilegie el diálogo al interior del M20. Pongo mi tiempo, espacio y capacidad para generar acuerdos, y así, podamos transitar de la mejor manera, para que, al finalizar nuestros períodos en las alcaldías, y en mi caso al frente de la Red, tengamos un balance que nos deje a todas y a todos muy satisfechos".

Recordó que la instalación del M20 incluyó una firma simbólica y el anuncio oficial de los gobiernos locales que conformarán la Presidencia Colegiada del M20 para el periodo 2026-2027 y como vicepresidente 1 y 2 fueron elegidos el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez y el alcalde de Metepec, Fernando Gustavo Flores.

Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, invitó a los municipios integrantes a unir el liderazgo, la experiencia y la visión a futuro para contribuir en el desarrollo de México desde el ámbito local.

"Con la instalación del M20 creamos un nuevo espacio de cooperación técnica, diálogo y aprendizaje con principios sólidos y un objetivo común: acelerar el desarrollo humano y avanzar al desarrollo sostenible desde lo local; desde donde está la gente". 

El objetivo de este espacio, dijo, es promover el intercambio de buenas prácticas, centradas en temas de desarrollo humano mediante las cuales los municipios y las alcaldías cuenten con atribuciones y sean temas centrales para la red; impulsar la cooperación técnica para la promoción y facilitación de proyectos conjuntos, así como la asistencia entre los municipios y alcaldías integrantes y con el resto del país que permitan acelerar la consecución del desarrollo sostenible; la atracción de inversión y cooperación internacional para la agenda común y/o para municipios y alcaldías en particular; y la medición e innovación en el desarrollo de métricas desagregadas para la toma de decisiones basada en evidencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente automovilístico en Salvador Escalante, Michoacán, deja una persona sin vida y varios heridos
Por quebranto de 3 mil 412 millones y riesgo de fuga, tribunal niega amparo al primer Secretario de Seguridad de Michoacán con Silvano Aureoles; exgobernador sigue a la fuga
Se registra nuevo ataque en taquería del Eje Manuel J. Clouthier en Celaya, Guanajuato; no hay lesionados
Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León
Más información de la categoria
Carta de Carlos Manzo a Morena revela respaldo previo a Raúl Morón como candidato de unidad
Población desplazada por violencia, retorna a comunidades de Apatzingán: Sandra Olimpia
Por quebranto de 3 mil 412 millones y riesgo de fuga, tribunal niega amparo al primer Secretario de Seguridad de Michoacán con Silvano Aureoles; exgobernador sigue a la fuga
Obtén descuentos de hasta el 30% con la tarjetas Orgullo Migrante
Comentarios