Rigoberto Márquez Verduzco destaca logros de la 4T y confía en continuidad rumbo al 2027

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre del 2025.– Rigoberto Márquez Verduzco, secretario de finanzas de Morena, aseguró que el cuarto informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla mostrará con claridad los avances de la Cuarta Transformación en la entidad, tanto en obra pública como en programas sociales, y anticipó que hacia el 2027 se consolidará la construcción del “segundo piso” de este proyecto político.

En entrevista, el funcionario sostuvo que el gobierno estatal ha privilegiado la atención a los 113 municipios sin distingos partidistas, y recordó que actualmente más de 40 comunidades indígenas ejercen presupuesto directo. Asimismo, destacó obras emblemáticas como el mercado de Pátzcuaro, y los pasos viales en Uruapan.

“El informe es un informe puntual donde la gente entenderá cómo, cuándo y en dónde se ha gastado su recurso, pero sobre todo en dónde se van a ver los grandes avances que hay en Michoacán”, afirmó.

Márquez Verduzco resaltó que una de las obras que marcará la actual administración es el teleférico, al que calificó como una infraestructura histórica que pondrá a Michoacán en otro escenario de movilidad e inversión.

Sobre los señalamientos de que los logros gubernamentales se opacan por el clima de violencia, el secretario sostuvo que la seguridad es un tema de fondo que se atiende con coordinación entre federación, estado y municipios.