Ricardo Monreal pide no preocuparse por reforma electoral 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 18:03:01

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2025.- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, pidió no preocuparse por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, ya que lo que ellos propongan deberá ser revisado por el Congreso Mexicano.

Sobre la propuesta del Ejecutivo, solo se conocen tres ejes trazados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que son; la reducción del gasto de partidos y del INE, una nueva fórmula de representación proporcional y diversos temas que podrían sumarse tras el proceso de consulta pública.

“Una reforma electoral debe enriquecerse con la pluralidad. En el Congreso escucharemos todas las voces, incluso las que no compartimos. El país es un mosaico de pensamientos y todas las opiniones tienen cabida”, comentó.

“No deben preocuparse, lo que ellos propongan será revisado por el Congreso mexicano”, concluyó.