Ricardo Monreal defiende proceso de selección de consejeros del INE

Ricardo Monreal defiende proceso de selección de consejeros del INE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 17:16:36
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Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- El legislador Ricardo Monreal defendió el proceso para la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al asegurar que se lleva a cabo con transparencia y sin favoritismos.

El político afirmó que “no hay dados cargados” y mencionó que el comité técnico encargado del proceso actúa con autonomía e independencia. Asimismo, explicó que cerca de 400 aspirantes participaron en la etapa inicial correspondiente al examen de conocimientos.

Detalló que el proceso continuará con la revisión de idoneidad de los perfiles, seguida de entrevistas a los candidatos. Posteriormente, se integrarán las quintetas que serán enviadas al pleno de la Cámara de Diputados.

En esa instancia, se buscará alcanzar un acuerdo mediante mayoría calificada; sin embargo, en caso de no lograrse consenso, la designación se realizará a través de un mecanismo de insaculación, es decir, por tómbola.

Ricardo Monreal también aseguró que no ha sostenido comunicación con integrantes del comité técnico ni ha recibido a aspirantes, con el objetivo de evitar cualquier tipo de intervención que pudiera comprometer la imparcialidad del proceso.

La designación de estas tres consejerías del Instituto Nacional Electoral es clave, ya que quienes resulten electos ocuparán el cargo durante nueve años y sus decisiones tendrán impacto en los procesos electorales de 2027, 2030 y 2033.

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