Ricardo Anaya se opone al regreso de Fernández Noroña a la Mesa Directiva del Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 17:04:33

Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, se pronunció en contra del regreso de Gerardo Fernández Noroña a la Mesa Directiva del Senado.

De acuerdo con declaraciones a medios de comunicación, Anaya expresó su rechazo al considerar que la gestión de Fernández Noroña estuvo marcada por la confrontación. Además, criticó el desempeño del senador morenista al señalar que “no daba trato igual a todas y todos los senadores”.

Cabe mencionar que Fernández Noroña ocupó la presidencia de la Mesa Directiva durante el primer año de la LXVI Legislatura, de septiembre de 2024 a agosto de 2025, periodo en el que se registró una intensa actividad legislativa, aunque también recibió críticas por su estilo de conducción.

Fernández Noroña ha sido objeto de críticas por su estilo confrontacional durante su desempeño en el Senado, así como por diversos señalamientos realizados por legisladores de oposición.