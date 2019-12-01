Ricardo Anaya se opone al regreso de Fernández Noroña a la Mesa Directiva del Senado

Ricardo Anaya se opone al regreso de Fernández Noroña a la Mesa Directiva del Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 17:04:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, se pronunció en contra del regreso de Gerardo Fernández Noroña a la Mesa Directiva del Senado.

De acuerdo con declaraciones a medios de comunicación, Anaya expresó su rechazo al considerar que la gestión de Fernández Noroña estuvo marcada por la confrontación. Además, criticó el desempeño del senador morenista al señalar que “no daba trato igual a todas y todos los senadores”.

Cabe mencionar que Fernández Noroña ocupó la presidencia de la Mesa Directiva durante el primer año de la LXVI Legislatura, de septiembre de 2024 a agosto de 2025, periodo en el que se registró una intensa actividad legislativa, aunque también recibió críticas por su estilo de conducción.

Fernández Noroña ha sido objeto de críticas por su estilo confrontacional durante su desempeño en el Senado, así como por diversos señalamientos realizados por legisladores de oposición.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallecen dos personas en accidente vehicular en Paracho, Michoacán 
Capturan a sujeto con un cocodrilo y un tejón mexicano en Querétaro
Localizan sin vida a exalcalde de Gómez Farías; presentaba varias lesiones
Privan de la vida en Guadalajara al exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano; familia exige esclarecer el crimen
Más información de la categoria
Golpe al gobierno de Zacapu: detenidos director y subdirector de la Policía por emboscada que dejó 5 agentes muertos en la Meseta Purépecha de Michoacán; la corporación de Mónica Valdez ya era investigada por presunto favorecimiento al crimen
Lorenzo Salgado no era el objetivo de ICE, revela congresista de EEUU
Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por simular secuestro
Michoacán avanza con autogobiernos, pero debemos consolidar esa conquista para que no haya un revés: Carlos Torres Piña 
Comentarios