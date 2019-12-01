Ricardo Anaya acusa que la reforma judicial debilitó la impartición de justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 22:46:04

Ciudad de México, 15 de julio de 2026.- El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que la reforma judicial impulsada por Morena no fortaleció al Poder Judicial, sino que lo dejó “peor que nunca”, al considerar que en lugar de combatir la corrupción terminó debilitando a las instituciones.

Como ejemplo, el legislador señaló el caso de la jueza María de los Ángeles Padrón, quien ordenó la liberación de un presunto huachicolero identificado como “El Titán”, detenido en mayo. Anaya afirmó que la juzgadora llegó al cargo mediante la elección judicial y con el apoyo de los llamados “acordeones”.

El senador sostuvo que este caso evidencia las consecuencias de la reforma judicial de 2024, la cual estableció la elección por voto popular de jueces y magistrados.

A pesar de que el Gobierno federal ha defendido el cambio como un mecanismo para democratizar el Poder Judicial, la oposición ha advertido que podría comprometer la independencia de los impartidores de justicia.