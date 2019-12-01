Reyes Galindo urge a aprobar ley sobre desaparición y desplazamiento forzado

Reyes Galindo urge a aprobar ley sobre desaparición y desplazamiento forzado
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025
Morelia, Michoacán, 29 de agosto 2025.- El diputado local del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, reconoció que uno de los temas pendientes más importantes en el Congreso de Michoacán es la aprobación de una ley integral en materia de desaparición y desplazamiento forzado, resultado de diversas propuestas e impulsada de la mano de colectivos de víctimas.

El legislador señaló que este marco normativo no pertenece a una sola diputada o diputado, sino que ha sido el fruto de un trabajo plural y colaborativo.
“No son de un diputado o diputada en particular, sino producto de muchas mesas de diálogo con colectivos, y eso me parece que legitima esta propuesta de cuerpo normativo”, subrayó.

Galindo Pedraza confió en que la llegada de Víctor Serrato a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de José Mejía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos permitirá reforzar las acciones en este tema.

 Adelantó que en las próximas semanas sostendrán una nueva reunión con asociaciones y colectivos, con el objetivo de empujar la aprobación de la legislación pendiente.

El diputado petista recordó que ya existe una norma en materia de desaparición, pero aún falta avanzar en lo relativo al desplazamiento forzado, un fenómeno que sigue afectando a comunidades de la región de Apatzingán.
“Tenemos leyes por aprobar pendientes que ya están prácticamente listas. Es un compromiso de esta legislatura poder llevarlas a cabo”, afirmó.

