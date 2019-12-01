Confirman muerte de abuelita que protegió a su nieta durante explosión de pipa en Iztapalapa; le llaman "heroína de México" en redes sociales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 22:20:32

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2025.- Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la noche de este viernes la muerte de Alicia Matías Teodoro, mujer que salvó la vida de su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

La lamentable noticia se conoció tan solo dos días después del siniestro, donde cerca de cien personas resultaron lesionadas.

Alicia, de quien se destacó su acto heroico, cubrió con su cuerpo a la pequeña para protegerla, hasta que un policía de la Ciudad de México acudió a brindarles auxilio.

La abuelita sufrió quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo, y aunque fue trasladada de inmediato a recibir atención médica, los doctores habían advertido a la familia que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas.

La historia de Alicia Matías ha conmovido al colectivo social mexicano, al ser recordada como una mujer que en medio del desastre dio su vida por salvar la de su nieta, a tal grado que fue denominada "la heroína de México" en redes sociales.