Fallece la influencer Marian Izaguirre, desaparecida en Uruapan y hallada en Morelia, Michoacán; sus órganos fueron donados tras declararse muerte cerebral

Morelia, Mich., a 13 de septiembre de 2025.— Este viernes autoridades de Michoacán confirmaron la muerte de la influencer uruapense Flor Marian Izaguirre, quien permanecía hospitalizada desde su localización el pasado 6 de septiembre en un hotel de la capital michoacana.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la joven fue diagnosticada con muerte cerebral en el Hospital de la Mujer de Morelia, donde recibía atención médica especializada. Ante esta situación, se activó el Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos, mecanismo que permite garantizar la transparencia y legalidad de los procesos de extracción para fines médicos.

Con el consentimiento de sus familiares, un equipo multidisciplinario confirmó el deceso y procedió a la extracción de órganos y tejidos, entre ellos córneas, riñones, piel y músculo esquelético, los cuales serán destinados a pacientes en lista de espera.

Flor Marian había sido reportada como desaparecida el 2 de septiembre en Uruapan, lo que generó preocupación entre sus seguidores y colectivos feministas.

Su posterior hallazgo con graves complicaciones de salud abrió un proceso médico y legal que hoy culmina con una tragedia, pero también con un acto de esperanza para otras vidas.

La FGE subrayó que este caso ejemplifica la relevancia del sistema estatal de donación, que busca fortalecer la cultura de la solidaridad en Michoacán. Al mismo tiempo, el fallecimiento de la influencer vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar la seguridad de las mujeres y las acciones preventivas ante los riesgos que enfrentan en la entidad.