ONU vota a favor de una solución de dos Estados en crisis Israel-Palestina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 08:52:02

Nueva York, Estados Unidos, a 13 de septiembre 2025.- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó de manera “abrumadora” una declaración que favorece “la solución de los dos Estados, Israel y Palestina”.

En el ejercicio participaron 142 países, de los cuales 10 se opusieron, entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina y otros aliados.

Además, 12 naciones se abstuvieron y México votó a favor de la iniciativa de los dos Estados.

Asimismo, las potencias europeas como Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos apoyaron el proyecto, al igual que Canadá y Australia, quienes en los últimos meses se dijeron listos para reconocer el Estado de Palestina.

Cabe mencionar que las s votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas.

La iniciativa fue llamada “Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados”, y fue aprobada para votación en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el pasado 29 de julio.