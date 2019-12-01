Reyes Galindo destaca gestión histórica para red de alcantarillado en el Distrito 22

La Huacana, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Gracias a la gestión coordinada de los Gobiernos Federal, estatal y municipal, hoy se da continuidad a la segunda etapa de la red de alcantarillado en la comunidad del Chauz en La Huacana para el bienestar de cientos de familias que ahí habitan.

Así lo dio a conocer el diputado local por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, quien se congratuló con este anuncio,que dijo, se logró por la gran disposición de quienes encabezan dichas administraciones se invertirán de manera conjunta alrededor de 12 millones de pesos.

¡Hoy quiero darles a conocer con gran alegría esta gran noticia para El Chauz: junto Roberto Arias, Delegado de la Conagua en Michoacán; el representante de la Ceac, que dirige Oly Cazarez y el Gobierno Municipal de La Huacana, dimos el banderazo de arranque a la segunda etapa de la red de alcantarillado en esta comunidad, una obra histórica que traerá grandes beneficios a sus habitantes!", aseguró el congresista.

En ese contexto, expresó su total confianza y absoluto agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por esta gran gestión, que voltea los ojos hacia los lugares más apartados y hacia quienes más lo necesitan.

"Desde el Congreso, cuenten conmigo: defenderé un presupuesto suficiente, digno y justo para instituciones clave como la CEAC, asegurando que las necesidades hídricas de nuestra región sean atendidas, porque el agua es la prioridad número uno.¡Seré la voz más potente del Distrito 22, y unidos nadie se va a quedar atrás!", enfatizó Reyes Galindo.