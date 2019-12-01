Reyes Galindo continúa con el apoyo a estudiantes y deportistas del Distrito 22

La Huacana, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- "De la mano del pueblo, siempre avanzaremos a paso firme y seguro como sociedad, por eso les reitero mi apoyo a todos los sectores del Distrito 22 que representa ante el Congreso michoacano", expresó el diputado Reyes Galindo Pedraza.

Al reunirse con representantes de diversos sectores sociales de La Huacana y de Múgica, el legislador refrendó que seguirá siempre cerca de la gente, y una muestra es que cada semana visita las poblaciones de los municipios que integran el Distrito 22 de Múgica.

"Siempre es un privilegio saludar a mis paisanas y paisanos. Mamás, papás, maestras y maestros, quienes cuentan con mi apoyo y a quienes les brindamos un pedacito de las herramientas, pero ustedes, junto a las niñas y niños, ponen lo más importante: las ganas y el corazón", indicó Reyes Galindo.

En ese contexto, hizo un llamado a sus paisanas y paisanos, para continuar trabajando juntas y juntos a favor de los estudiantes, deportistas y familias de todo el territorio del Distrito 22, “con trabajo en unidad, vamos a seguirle demostrando al pueblo michoacano que los buenos somos más y que queremos que nuestra gente tenga una vida digna”, insistió el diputado.