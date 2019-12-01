“Revolución Arcoíris”: PRD fortalece la formación política de las personas LGBTIQ+

Morelia, Michoacán, a 4 de julio de 2026.- Al inaugurar la capacitación "Revolución Arcoíris. Formación y organización política de las personas LGBTIQ+", realizada los días 3 y 4 de julio, Cristian Moisés Gutiérrez, coordinador de Diversidad Sexual del PRD Michoacán, afirmó que aún existen importantes retos para fortalecer la participación política y la organización de las personas LGBTIQ+.

Señaló que las más recientes marchas del Orgullo LGBTIQ+ reunieron a más de 70 mil personas, lo que, dijo, demuestra la fuerza de la comunidad y la necesidad de traducir esa participación social en organización política. Asimismo, recordó que la primera candidatura de una persona de la diversidad sexual en Michoacán fue la registrada para la presidencia municipal de Penjamillo en 2021.

Gutiérrez destacó que, además de los avances alcanzados en materia de representación política, recientemente se impulsó una reforma que permite destinar mayores recursos a la capacitación y formación política, haciendo posible la realización de actividades como esta para fortalecer el liderazgo y la participación ciudadana.

Por su parte, Ángel Macías, secretario de Finanzas del PRD Michoacán, destacó que este curso representa uno de los primeros resultados de la reforma que permite destinar recursos específicos para la capacitación política. Asimismo, llamó a salir a las calles para escuchar, dialogar y construir junto con la comunidad, con el objetivo de impulsar una participación política cada vez más amplia e incluyente.

Como parte del programa, Norma Elisa Valencia Farías impartió la conferencia magistral "Participación política de las personas sexodisidentes". Durante su intervención señaló que la participación política va más allá de ejercer el voto, contender por un cargo de elección popular o militar en un partido político, pues también comprende la participación cívica, la incidencia en la vida pública y la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, Juan Luis Contreras desarrolló el tema "Prevención de la discriminación y construcción de espacios incluyentes", en el que abordó la importancia de construir entornos libres de discriminación que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos y la participación de todas las personas.