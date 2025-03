Revocarán concesiones a hotel en la Sierra Gorda de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 25 de marzo del 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González informó que a casi dos años de cerrar los hoteles de Misión en la Sierra Gorda, en próximas fechas se podría resolver el pago hacia gobierno del estado, por lo que una vez que esto ocurra se podrían revocan las concesiones a los hoteles de Misión Jalpan y Conca, lo que llevará a nuevos proyectos en dichos inmuebles.

Explicó que la falta de pago por parte del concesionario de los hoteles, a provocado afectaciones directas a las administraciones de Jalpan de Serra y Arroyo Seco, así como a los trabajadores y turistas que llegan a la Sierra Gorda, ya que no hay camas suficientes para atender a los visitantes.

“Tenemos que hacer algo porque si no jurídicamente el trabajador, el servidor público se va a ver en problemas, porque si no se los quitaba pareciera que estaba en contubernio con ellos, estamos ya a punto de arreglarlo, la afectación a los trabajadores, la afectación al municipio, era un tema que se tenía que hacer, llevaban sin pagar muchísimos meses, porque cuando eres responsable de un patrimonio que no era mío porque pudiera decir, mientras llegue la gente no me importa, pero el patrimonio es de todos, tuvimos que aplicar la ley y yo espero que en muy poquito tiempo el tema judicial, ya podamos sacar adelante el proyecto de una nueva concesión”, dijo.

Puntualizó que la nueva concesión para los hoteles se realizará bajo una nueva consecución, aunque esto no implica que se renueve la existente, ya que se ha perdido la confianza con los empresarios por la falta de pago de la misma.

“Yo recomendaría que no, hay una cosa que dice que comportamiento predice comportamiento, generalmente un cuate que es mala paga, siempre es mala paga”.