Revisan proyectos hídricos para fortalecer el abastecimiento de agua en Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 13:09:14
Quiroga, Michoacán, a 15 de agosto 2025.– Con el objetivo de fortalecer la infraestructura de agua y garantizar un abastecimiento seguro para la población, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con el director local de CONAGUA Michoacán, Roberto Arias, y habitantes de la comunidad de San Jerónimo.

Durante el encuentro se revisaron proyectos hídricos estratégicos que buscan mejorar la red de distribución y asegurar un manejo responsable y sostenible del recurso.

Por lo cual, la alcaldesa destacó que el acceso al agua es un derecho fundamental y que su administración trabaja de la mano con las autoridades estatales y federales para atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

“Este trabajo coordinado es clave para que el agua llegue a cada hogar de forma segura y suficiente. Queremos soluciones que perduren y que cuiden nuestro recurso más valioso”, afirmó Alma Mireya González Sánchez.

Con estas acciones, el Gobierno de Quiroga reafirma su compromiso con la sustentabilidad, la salud pública y el bienestar de todas y todos los quiroguenses.

