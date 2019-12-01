Revisa Gladyz Butanda avances de guarderías y hospitales del IMSS en Michoacán

Revisa Gladyz Butanda avances de guarderías y hospitales del IMSS en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 19:38:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, revisó avances en la construcción de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus y de los 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá en Michoacán.

En la reunión, donde estuvo presente el delegado del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van-Dick Puga, se revisaron avances en la conformación de expedientes y procesos de donación de tres predios en La Piedad, Jacona y Morelia para CECI, así como de uno más en Lázaro Cárdenas, para UMF Plus.

Uno de los informes a destacar es que los tres Centros de Educación y Cuidado Infantil de La Pierdad, Jacona y Morelia superan un avance del 60 por ciento en la integración de expedientes para la adquisición de los predios correspondientes; mientras que en el caso de la UMF de Lázaro Cárdenas el progreso es del 66 por ciento. 

A la cita asistió Iván Pérez Negrón, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo federal, así como las y los presidentes municipales de Jacona, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zacapu, Tarímbaro, Jiquilpan y Sahuayo, además de representantes de Morelia y Zamora.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan a repartidor en el fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio de Zamora, Michoacán; resultó herido
Identifican a individuo ejecutado en la Valle Dorado de Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso a hombre por intentar hacerse pasar por familiar de persona fallecida para cobrar una pensión en Morelia, Michoacán
Localizan, aseguran y destruyen Fuerzas estatales y federales un sembradío de hierba verde en Arteaga, Michoacán 
Más información de la categoria
Enfrentamiento en Culiacán deja nueve detenidos y arsenal asegurado por la Marina, informa García Harfuch
Comando Sur de EEUU y México aseguran 188 bultos con sustancias ilícitas, en el estado de Colima
Operativo relámpago en Uruapan, Michoacán: Rescatan a dos secuestrados, caen 4 presuntos delincuentes y aseguran armas y mensajes 
FGR Michoacán incineró en enero hasta 680 millones de pesos en estupefacientes incautados en operativos 
Comentarios