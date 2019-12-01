Abandonan camioneta con cinco cuerpos en La Costerita de Navolato, Sinaloa

Navolato, Sin., a 11 de febrero de 2026.– La violencia volvió a sacudir a Sinaloa la tarde de este miércoles con el hallazgo de cinco cuerpos sin vida abandonados en la caja de una camioneta sobre el libramiento La Costerita, a la altura de la temida Curva de San Pedro.

El descubrimiento se registró poco después de las 14:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la rúa federal detectaron una camioneta detenida de manera sospechosa en el acotamiento del carril de norte a sur y dieron aviso a las autoridades. Al llegar al sitio, elementos de la Guardia Nacional División Caminos confirmaron la escena: una Mitsubishi L200 blanca, con placas de Sinaloa, aparentemente abandonada.

Al revisar la parte trasera del vehículo, los agentes se toparon con una escena escalofriante. Cinco cuerpos humanos, ocultos bajo una malla sombra, se encontraban apilados en la caja de la unidad, lo que desató un fuerte operativo de seguridad en la zona.

La circulación fue parcialmente restringida mientras peritos y agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes. Horas más tarde, al ingreso de los restos al Servicio Médico Forense, las autoridades confirmaron oficialmente que se trataba de cinco personas asesinadas, cuyas identidades permanecen hasta el momento en calidad de desconocidas. De manera preliminar, se indicó que todas las víctimas podrían ser hombres.

Personal especializado llevó a cabo el levantamiento de evidencias en el lugar, las cuales serán clave para integrar la carpeta de investigación por este múltiple homicidio, uno más que se suma a la ola de hechos violentos que azotan la región.

Los cuerpos quedaron bajo resguardo del Semefo, donde se les practicará la necropsia de ley, mientras se espera que familiares acudan a identificarlos. El caso ya es investigado por las autoridades, sin que hasta ahora se haya informado sobre personas detenidas.