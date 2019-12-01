Revisa Alfonso Martínez últimos detalles de la avenida Amalia Solórzano

Revisa Alfonso Martínez últimos detalles de la avenida Amalia Solórzano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 13:35:26
Morelia, Michoacán; 6 de febrero de 2025.- La mañana de este viernes, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó los últimos detalles de la Avenida Amalia Solórzano, una obra de gran relevancia para la zona Sur de Morelia, al brindar mayor conectividad y comunicación para las y los morelianos que viven en esta parte de la capital.

Acompañado por los titulares de las Secretarías de Obras Públicas, Servicios Públicos y Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Fernando Sosa, Nezahualcóyotl Vázquez y Pablo Alarcón, respectivamente, el alcalde informó que la vialidad será inaugurada este sábado.

A través de una transmisión en sus redes sociales, Alfonso Martínez presentó los avances de esta obra integral de 2.4 kilómetros que corresponden al municipio, y que cuenta con 4 carriles, banquetas inclusivas, ciclopista, iluminación y más de 14 mil plantas en sus áreas verdes. 

Alfonso Martínez resaltó que la avenida Amalia Solórzano es un par vial de Avenida Camelinas que desahoga sustancialmente el flujo vehicular en el Sur de Morelia, evitando que las y los automovilistas deban incorporarse al libramiento si pretenden dirigirse a la salida a Pátzcuaro o la tenencia de Atécuaro.

Reiteró que a partir del sábado, las y los morelianos podrán usar la avenida para trasladarse, hacer ejercicio en bicicleta o caminando, pues es una vialidad integral que mejorar la calidad de vida de las y los morelianos, sobre todo del Sur del municipio.

