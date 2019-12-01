Revictimizaron a Sheinbaum en concierto de Fidel Rueda, acusa Seimujer

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del estado (Seimujer) anunció que analiza posibles acciones legales luego de que, durante un concierto en Michoacán, se difundiera un video generado con inteligencia artificial que involucra a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la titular de la dependencia, Alejandra Anguiano González, declaró que el material difundido por el cantante Fidel Rueda constituye un acto de revictimización.

En el video se recrea a la mandataria mexicana bailando junto a un hombre que hace algunas semanas la había agredido sexualmente durante un trayecto entre Palacio Nacional y la Secretaría de Educación Pública, por ello, la funcionaria estatal advirtió que esta representación sería violencia mediática y violencia digital de índole sexual.

Señaló que será necesario revisar el Código Penal para determinar las herramientas jurídicas aplicables.

Además, Alejandra Anguiano indicó que, al haberse presentado el hecho en el municipio de Jiquilpan, solicitará al secretario de Gobierno evaluar las acciones legales que podrían tomarse contra el intérprete, dado que existe normativa que sanciona este tipo de conductas.

Cabe señalar que al ser cuestionada al respecto de este tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó que debe terminar la violencia contra todas las mujeres. Mientras que el intérprete de regional mexicano, Fidel Rueda, publicó una disculpa en su cuenta de Instagram, en la que afirmó que el video se proyectó sin su consentimiento y ofreció una disculpa a la Presidenta de Mexico.