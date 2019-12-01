Revelan fecha en que darán a conocer reglas para ser candidato de Morena en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 10:47:29
Ciudad de México, a 20 de febrero 2026.- El Consejo Nacional de Morena indicó a su consejeros que el próximo 7 de marzo, se realizará una sesión extraordinaria en la que se aprobarán las reglas del proceso interno para elegir candidatos a la elección federal de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gobernadores.

Igualmente, los integrantes del organismo fueron informados que la reunión se llevará a cabo en la Ciudad de México, y se les pidió tomar las previsiones que el caso amerita.

Se indicó que esa sesión se “se analizarán y aprobarán las reglas del proceso interno de cara a 2027”.

Además, el Consejo recordó que está pendiente ratificar el acuerdo de la dirigencia nacional de Morena para designar a los responsables de las cinco circunscripciones electorales que coordinarán las campañas del partido para las elecciones de 2027.

Por otra parte, la dirigencia del partido guinda adelantó a los diputados que en la reunión se adoptarán medidas para evitar que el partido postule como candidatos a cargos de elección popular a personas que enfrenten procesos por delitos.

